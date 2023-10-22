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В Москве расследуют дело о сгоревших во дворе машинах

19:23
  • воскресенье
  • 22 октября 2023

Основная версия - поджог

В Москве выясняют обстоятельства пожара, который уничтожил четыре автомобиля во дворе многоквартирного дома. Всё случилось в ночь на воскресенье. Сначала внимание жильцов привлёк сильный запах гари с улицы, а потом раздалась серия громких хлопков. Это взрывались охваченные огнём машины.

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До приезда спасателей некоторые владельцы успели отогнать припаркованные автомобили. Затем приехали пожарные и за считанные минуты полностью ликвидировали возгорание.

В результате происшествия никто не пострадал. Основная версия случившегося - поджог. Виновника ищут. Возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

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