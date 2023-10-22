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Иран и Израиль обменялись грозными заявлениями

18:56
  • воскресенье
  • 22 октября 2023

На Ближнем Востоке может начаться масштабная война

Иран и Израиль обменялись грозными заявлениями, предупредив друг друга о красных линиях. Израиль пригрозил ударом по Ирану, если движение "Хезболла" начнёт боевые действия. Об этом заявил министр экономики и промышленности Нир Баркат в интервью Daily Mail.

"Мы не просто нанесём ответный удар, но и доберёмся до головы змеи, которой является Иран", - сказал израильский министр.

Мы говорим им: посмотрите, что происходит в Газе. С вами поступят так же, если вы нападёте на нас. Мы собираемся стереть вас с лица Земли.

Ранее посол Ирана в Испании Реза Забиб в интервью газете 20minutos предупредил, что если Израиль совершит какое-то безумие против Ирана, то ответ, как выразился дипломат, заставит его пожалеть об этом.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более шести тысяч человек с обеих сторон.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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