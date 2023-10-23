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ВСУ потеряли за сутки более 200 человек на южнодонецком участке

08:10
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Группировкой "Восток" сорваны попытки ротации вражеских подразделений

Российские войска отразили три атаки штурмовых групп националистов на купянском направлении в районе Ивановки, Сергеевки и Синьковки, а также уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов противника, сообщили в Минобороны.

На южнодонецком участке фронта ВСУ потеряли за сутки свыше 200 боевиков. Группировкой "Восток" также сорваны попытки ротации вражеских подразделений.

На запорожском направлении опорные пункты радикалов уничтожили экипажи тяжелых огневых систем ТОС-1А. "Солнцепеки" прикрывают штурмовые подразделения в районе населенного пункта Вербовое. Действуют наши десантники как с закрытых, так и с открытых позиций, выжигая все на заданной территории. В сторону противника в буквальном смысле запускают "море огня". 24 термобарических снаряда поражают участок площадью 40 тысяч квадратных метров. У врага не остается никаких шансов. 

Надежно защищают наши войска от воздушного нападения сверхзвуковые всепогодные истребители дальнего радиуса МиГ-31. Экипажи патрулируют заданные районы и при обнаружении врага уничтожают его с помощью новейшего вооружения. Летчики могут поражать цели на расстоянии до 280 километров. Техника позволяет одновременно отслеживать около 10 объектов, при этом целью для ракет становятся сразу шесть из них.

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