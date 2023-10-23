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Минобороны рассказало о подвиге стрелка-санитара Астафьева

08:12
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Он вывел из-под огня 13 товарищей

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в зоне СВО.

Стрелок-санитар Алексей Астафьев из добровольческого подразделения "Барс" во время атаки украинских националистов на наши позиции сумел вынести из-под огня и оказать помощь 13-ти раненым бойцам, а затем эвакуировать их в безопасное место. Действовать Алексею пришлось под непрерывным обстрелом радикалов, которые пытались захватить опорный пункт российских войск.

Гвардии младший сержант Павел Мытка своевременно обнаружил скопление техники и личного состава ВСУ, готовых к нападению. Павел передал координаты целей реактивной артиллерийской батарее, а позже корректировал огонь нашего подразделения и фиксировал точность ударов. Уничтожены три вражеских автомобиля, оснащенных крупнокалиберным вооружением, а также до отделения боевиков.

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