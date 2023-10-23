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Президента Аргентины выберут во втором туре

08:16
  • понедельник
  • 23 октября 2023

По предварительным данным, лидирует кандидат от правящей партии

В Аргентине завершается подсчет голосов на прошедших всеобщих выборах. Основное внимание приковано к борьбе за главный пост.

Уже ясно, что избирать президента страны придется во втором туре. В него выходят политики с диаметрально противоположными взглядами. По предварительным данным, лидирует кандидат от правящей партии - бывший министр экономики Серхио Масса. Он - сторонник традиционных ценностей и вступления страны в БРИКС.

Ненамного от него отстает Хавьер Милей - крайне правый политик, известный радикальными и популистскими высказываниями. В его программе - сокращение налогов и одновременно государственных расходов, отмена обязательного образования, роспуск Центробанка и введение в качестве национальной валюты американского доллара.

Второй тур президентских выборов должен пройти 19 ноября.

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