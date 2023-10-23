Октябрьская природная аномалия

Погода в Крыму бьет температурные рекорды. Накануне в Симферополе воздух прогрелся до плюс 30 градусов, сообщает "ТВ Центр".

Такого не случалось за всю историю метеонаблюдений.

В континентальной части полуострова было еще жарче - до плюс 31. В Ялте температура морской воды приблизилась к отметке плюс 18.

Октябрьскую природную аномалию вызвали тропические воздушные массы, проникшие в регион. Сегодня жара немного спадет. Большую часть южного берега Крыма накрыл густой туман. Из-за повышенной пожароопасности в регионе объявлено штормовое предупреждение.

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