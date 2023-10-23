ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Погода в Крыму бьет температурные рекорды

08:18
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Октябрьская природная аномалия

Погода в Крыму бьет температурные рекорды. Накануне в Симферополе воздух прогрелся до плюс 30 градусов, сообщает "ТВ Центр".

Такого не случалось за всю историю метеонаблюдений.

В континентальной части полуострова было еще жарче - до плюс 31. В Ялте температура морской воды приблизилась к отметке плюс 18.

Октябрьскую природную аномалию вызвали тропические воздушные массы, проникшие в регион. Сегодня жара немного спадет. Большую часть южного берега Крыма накрыл густой туман. Из-за повышенной пожароопасности в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Теплая погода в Крыму
Теплая погода в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.