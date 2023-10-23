Турецкие рыбаки спасли из воды медвежонка

Мореплавателя передали зоозащитникам

С необычным уловом вернулись на берег турецкие рыбаки. Они вытащили из моря медвежонка.

Косолапый плыл по волнам довольно далеко от суши и, по всей видимости, сильно устал. Чтобы хищник не утонул, мужчины решили выловить его с помощью большого сачка.

Получилось не сразу. Медвежонок отчаянно сопротивлялся, и достать его из воды удалось только со второй попытки. Он даже сам забрался на палубу, чем немного напугал своих спасителей.

В итоге мореплавателя доставили на берег и передали зоозащитникам, которые вернут косолапого его в дикую природу.

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