Президент Израиля: у членов ХАМАС нашли инструкции по изготовлению химоружия

Материалы были найдены у одного из убитых боевиков

Проникшие на израильскую территорию члены движения ХАМАС имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия. Об этом в ходе интервью новостному телеканалу Sky News заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

Политик продемонстрировал в эфире телеканала пошаговую инструкцию по изготовлению примитивного оружия массового поражения – в данном случае химического – и уточнил, что эти материалы были найдены у одного из убитых членов радикального движения.

"Настолько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на инструкции о том, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие и как им пользоваться", - заявил Герцог, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, члены движения ХАМАС планировали изготовить химическое оружие на основе такого отравляющего вещества, как цианид. При этом в Sky News подчеркнули, что на данный момент возможности проверить достоверность предоставленной президентом Израиля информации нет.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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