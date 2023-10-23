ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦАХАЛ назвал условие отказа от наземной операции в Газе

08:19
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Ситуация в регионе остается крайне острой

Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа практически неизбежна, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие. С таким заявлением выступил спикер ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус.

США перебрасывают на Ближний Восток новые силы
Катастрофическая ситуация: хроника войны на Ближнем Востоке

По утверждению представителя израильской армии, данная операция "практически неизбежна, если сохранится существующее положение вещей".

Конрикус напомнил, что целью ЦАХАЛ является ликвидация военного потенциала палестинского движения. Израиль отказался бы от проведения операции, "если бы ХАМАС вышли из своих укрытий, <...> вернули наших заложников, все 212 человек, и безоговорочно сдались бы", сообщает ТАСС.

20 октября посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что израильские власти приняли решение о проведении наземной операции на территории палестинского анклава – сектора Газа. По словам дипломата, наземная спецоперация необходима для выполнения стратегических целей и задач военнослужащих ЦАХАЛ.

При этом глава Минобороны Израиля Йоав Галант рассказал, что операция будет проводиться в три этапа: массированные авиаудары, ликвидация уцелевших террористов и создание нового режима безопасности в Газе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Израильские войска
Израильские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.