ЦАХАЛ назвал условие отказа от наземной операции в Газе

Ситуация в регионе остается крайне острой

Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа практически неизбежна, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие. С таким заявлением выступил спикер ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус.

По утверждению представителя израильской армии, данная операция "практически неизбежна, если сохранится существующее положение вещей".

Конрикус напомнил, что целью ЦАХАЛ является ликвидация военного потенциала палестинского движения. Израиль отказался бы от проведения операции, "если бы ХАМАС вышли из своих укрытий, <...> вернули наших заложников, все 212 человек, и безоговорочно сдались бы", сообщает ТАСС.

20 октября посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что израильские власти приняли решение о проведении наземной операции на территории палестинского анклава – сектора Газа. По словам дипломата, наземная спецоперация необходима для выполнения стратегических целей и задач военнослужащих ЦАХАЛ.

При этом глава Минобороны Израиля Йоав Галант рассказал, что операция будет проводиться в три этапа: массированные авиаудары, ликвидация уцелевших террористов и создание нового режима безопасности в Газе.

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