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Япония подтвердила курс на заключение мирного договора с Россией

08:40
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Отношения между Москвой и Токио обострены на фоне российской спецоперации

Правительство Японии сохранит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией, несмотря на имеющиеся сейчас сложности в японско-российских отношениях. Об этом заявил в понедельник, 23 октября, глава японского правительства Фумио Кисида.

Политик признал, что японско-российские отношения находится в тяжелом состоянии, однако заверил, что "мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора".

При этом Кисида вновь раскритиковал Москву за проведение специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя отношения между Токио и Москвой, указал, что Россия не ведет политику рестрикций — "не мы же ввели санкции против Японии". При этом если Япония проявит инициативу в вопросе нормализации отношений, то Россия готова немедленно приступить к сотрудничеству, подчеркнул политик.

Однако еще в сентябре японский министр иностранных дел Еко Камикава заявила, что Токио намерен продолжать усиливать политику санкций в отношении России, учитывая собственные национальные интересы.

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