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Власти ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последние недели

09:01
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние две-три недели понесла многотысячные потери. Об этом в понедельник, 23 октября, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
ВСУ потеряли за сутки более 200 человек на южнодонецком участке

По словам чиновника, "с момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава — эта цифра измеряется тысячами".

Гагин также рассказал, что ВСУ потеряли сотни единиц военной техники, что "довольно много", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что ВСУ начали давно анонсированное контрнаступление на херсонском направлении, но никаких успехов не имели — украинская армия лишь продолжает нести потери.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину, что сформированная российскими военными эшелонированная оборона не позволяет военнослужащим ВСУ осуществлять наступательные действия на ключевых направлениях фронта в зоне СВО. Противнику не удалось добиться никаких успехов во время его контрнаступления.

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