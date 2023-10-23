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В ДНР заявили о способности ВСУ использовать ракеты ATACMS бездумно

09:10
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Киев будет использовать эти вооружения "по полной"

Украинские власти могут бездумно использовать уже поставленные ракеты дальнего действия ATACMS для ударов по территории России. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

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Представитель ДНР назвал режим президента Украины Владимира Зеленского "обезьяной с гранатой" и подчеркнул, что, располагая американскими дальнобойными ракетами, военнослужащие ВСУ могут предпринять попытку атаковать российские территории.

"И это надо принимать во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которые могут достичь эти ракеты", - указал Гагин.

По его словам, несмотря на то, что Вашингтон предоставил Киеву небольшую партию ATACMS, украинские власти будут использовать эти вооружения "по полной".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военнослужащие ВСУ получили от США ракеты дальнего действия ATACMS и начали активно применять эти вооружения в зоне СВО. В этот же день член Совета Федерации России от Запорожской области Дмитрий Рогозин подтвердил, что украинская армия обстреляла такими ракетами пригород Бердянска.

При этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что российские военные готовы к появлению ракет дальнего действия у военнослужащих ВСУ. По словам парламентария, на данный момент у ВС России есть все необходимые вооружения для нанесения упреждающих ударов по военным складам украинской армии.

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