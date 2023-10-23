Сергей Собянин: Врачи 200 обновленных поликлиник провели более 23 млн приемов

Поликлиники стали максимально удобными как для пациентов, так и для сотрудников

Врачи модернизированных по новому московскому стандарту поликлиник провели уже более 23 миллионов приемов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Он напомнил, что московская программа обновления амбулаторного звена стала крупнейшей в стране. Каждая обновленная поликлиника максимально удобна как для пациентов, так и для сотрудников. В зданиях сделали комфортные помещения, удобную навигацию и установили современное оборудование.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве продолжается системная модернизация здравоохранения. На базе многопрофильных клиник формируется новый медицинский каркас, изменился сам принцип оказания медпомощи. Кроме того, за пять лет в Москве обновили 40% медицинской инфраструктуры.

Также с начала года в столице достроено 17 объектов здравоохранения, в том числе флагманский центр городской клинической больницы №15 имени Филатова, восемь поликлиник и другие. В следующие два года в городе планируется построить еще 26 зданий медучреждений, в том числе 10 – за счет инвесторов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"