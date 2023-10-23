ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Собянин: Врачи 200 обновленных поликлиник провели более 23 млн приемов

09:30
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Поликлиники стали максимально удобными как для пациентов, так и для сотрудников

Врачи модернизированных по новому московскому стандарту поликлиник провели уже более 23 миллионов приемов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Он напомнил, что московская программа обновления амбулаторного звена стала крупнейшей в стране. Каждая обновленная поликлиника максимально удобна как для пациентов, так и для сотрудников. В зданиях сделали комфортные помещения, удобную навигацию и установили современное оборудование.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве продолжается системная модернизация здравоохранения. На базе многопрофильных клиник формируется новый медицинский каркас, изменился сам принцип оказания медпомощи. Кроме того, за пять лет в Москве обновили 40% медицинской инфраструктуры.

Также с начала года в столице достроено 17 объектов здравоохранения, в том числе флагманский центр городской клинической больницы №15 имени Филатова, восемь поликлиник  и другие. В следующие два года в городе планируется построить еще 26 зданий медучреждений, в том числе 10 – за счет инвесторов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Осмотр после реконструкции детской поликлиники
Осмотр после реконструкции детской поликлиники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.