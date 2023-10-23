Собянин: Новый комплекс МКНЦ имени Логинова принял за два месяца работы почти 90 тысяч человек

Это один из пяти якорных онкологических стационаров

Новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени Логинова за два месяца работы принял почти 90 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

МКНЦ имени Логинова – один из пяти якорных онкологических стационаров. В июне завершилось строительство, а в конце августа центр принял первых пациентов. Мэр отметил, что комплекс оснащен по последнему слову техники – в распоряжении врачей есть 40 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе аппараты МРТ и КТ, УЗИ-аппараты и многое другое. Пациенты с онкологическими заболеваниями могут пройти здесь полный цикл лечения: от диагностики до постоянного диспансерного наблюдения.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реализации крупнейшей в стране программы обновления амбулаторного звена. По его словам, модернизированные поликлиники провели уже более 23 млн приемов. Обновленные медучреждения стали удобнее как для пациентов, так и для сотрудников.

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