В Госдуме предложили освободить многодетных от транспортного налога

С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР

На рассмотрение Государственной думы внесут поправки в законодательство, предусматривающие освобождение от уплаты транспортного налога владельцев авто с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Поправки в Налоговый кодекс, разработанные депутатами от ЛДПР, предполагают, что от уплаты транспортного налога освобождаются владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей.

Также предлагается ввести аналогичную налоговую льготу для единственного родителя одного или нескольких несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что "мы при формировании бюджета на трехлетку не планировали касаться изменений базовых налогов, в том числе и НДФЛ".

В России звучали предложения по уменьшению налогового бремени для пенсионеров. Депутат Государственной думы Борис Чернышов заявлял, что пенсионеров в России нужно освободить от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при сдаче квартиры в аренду, поскольку такой доход для многих пенсионеров становится "второй пенсией", но с него приходится платить налог по ставке 13%.

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