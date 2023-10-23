Глава Пентагона назвал трудность для ЦАХАЛ при проведении наземной операции в Газе

Боевики ХАМАС готовы к сражению

Обширная сеть подземных туннелей значительно усложнит работу ЦАХАЛ при проведении наземной операции на территории палестинского анклава – сектора Газа. Об этом в интервью новостному телеканалу ABC заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Это может быть намного сложнее из-за сети подземных туннелей, которые ХАМАС построило", - заявил Остин, чьи слова приводит газета "Известия".

Министр также добавил, что у членов радикального движения ХАМАС было достаточно времени для подготовки к полномасштабным боевым действия на территории Газы. По его словам, террористы располагают не только огромными запасами самодельных взрывных устройств, но и существенным количеством огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что израильские власти уже приняли решение о проведении наземной операции на территории палестинского анклава. По мнению дипломата, операция необходима для выполнения стратегических целей Израиля: уничтожение террористических структур движения ХАМАС и освобождение вывезенных в Газу заложников.

При этом глава Минобороны Израиля Йоав Галант указал, что спецоперация, вероятно, будет проводиться в три этапа: массированные авиаудары, ликвидация уцелевших террористов и создание нового режима безопасности в Газе.

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