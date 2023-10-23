Туман в Москве сохранится до обеда

Это значительно ухудшает видимость

Туман и ограничение видимости до 200-500 метров сохранится местами в Москве в ближайшие часы. Об этом утром понедельника, 23 октября, рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, такие погодные условия, согласно прогнозам метеорологов, сохранятся в столице до 13:00 понедельника.

Участников дорожного движения просят проявлять особую внимательность и бдительность.

Тем временем в Крыму погода бьет температурные рекорды. Накануне в Симферополе воздух прогрелся до плюс 30 градусов. В Ялте температура морской воды приблизилась к отметке плюс 18.

Аномальная погода установилась в Красноярском крае, Кемеровской области и других регионах азиатской части России. Там по-сентябрьски тепло — температура значительно превысила норму.

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