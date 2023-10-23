Россия продолжит развивать военное сотрудничество с Киргизией

Авиабаза в Канте является важным оборонительным рубежом

Россия готова к продолжению всестороннего сотрудничества с Киргизией, в том числе в военной и военно-технической сферах. Такое заявление сделал в понедельник, 23 октября, российский посол в республике Николай Удовиченко.

Дипломат подчеркнул, что Москва высоко ценит союзнические отношения с Кыргызстаном, тем более что "происходящие сегодня изменения в геополитической сфере, рост конфликтности международных отношений повышают роль коллективных сил безопасности".

Повышение единства и боеготовности является единственно верным ответом на эти вызовы, цитирует Удовиченко ТАСС.

12 октября соглашение о создании единой системы противовоздушной обороны России и Киргизии было ратифицировано в Бишкеке. Страны создают объединенную региональную систему ПВО. Это составная часть объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ.

В тот же день российский президент Владимир Путин побывал на авиабазе в Канте, которая уже 20 лет продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности Киргизии и авиационной поддержки сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

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