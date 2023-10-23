Армия Израиля подвергла новым обстрелам сектор Газа

КПП "Рафах" на границе с Египтом работает неустойчиво

Всю ночь в больницу в районе аль-Албани врачи и добровольцы привозили детей и взрослых. Как сообщают палестинские СМИ, авиация Израиля нанесла удар по лагерю беженцев Джабалия. 30 человек погибли, 27 ранены. Еще два дома и мечеть в Газе рухнули после ракетного обстрела. В высотках находились только мирные жители. Под завалами осталась целая семья. Жертвами неизбирательных атак ЦАХАЛа за сутки стали как минимум 50 палестинцев.

Топлива для генераторов и реанимоблей в анклаве - максимум на три дня. Врачи не успевают на вызовы. Пострадавших и погибших в развернутый полевой госпиталь люди везут на тележках. Но и здесь возможности принимать раненых уже нет. Тем более - хранить неопознанные тела. Ситуация ухудшается с каждым часом. Из-за отсутствия чистой питьевой воды и антисанитарии в Газе зарегистрированы первые вспышки инфекционных заболеваний. 70 процентов городских поликлиник закрыты. Нет лекарств для страдающих онкологическими болезнями и диабетом. Врачи говорят, что ситуация - на грани коллапса.

Обстановку в Газе ухудшает ультиматум, выдвинутый сотрудникам больницы "Аль-Кудс". Израиль потребовал вывезти всех пациентов. А их более 400 человек. Еще несколько тысяч - беженцы, которые временно нашли приют в этой клинике. Количество палестинцев, вынужденных покинуть свои дома, и так почти миллион.

Эвакуация объявлена и в приграничных с Газой кибуцах и поселениях Израиля. 200 тысяч человек должны уехать. Тем более, что обстрелы со стороны ХАМАС и "Хезболлы" только усиливаются. Накануне ракета разорвалась в городке Нетивот. Ранен пожилой мужчина. Сегодня спецназ ЦАХАЛа - подразделение "Маглан" - начало охоту за мобильными огневыми группами палестинцев на территории Ливана. Военные применяют не только танки, но и высокоточные системы "Стальное жало". Это минометы, которые наводят на цели по спутнику.

КПП "Рафах" на границе с Египтом из-за постоянных обстрелов со стороны Израиля работает неустойчиво. Его открывают раз в день. В анклав пропускают не больше 15-20 машин в сутки. Продуктов и лекарств, доставляемых ими, не хватит даже для того, чтобы хоть как-то помочь беженцам, которые, спасаясь от воздушных атак, уже перебрались на юг Газы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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