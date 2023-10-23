По всему миру продолжаются пропалестинские демонстрации

Тем временем Китай направляет в регион шесть военных кораблей

Горящие автомобили, разбитые витрины магазинов. А еще - две сотни задержанных мигрантов и 70 раненых стражей порядка. Это итог столкновений немецкой полиции с пропалестинскими демонстрантами. Лондон, Париж, Вашингтон - в выходные акции протеста прошли по всему миру. Ведь эскалация конфликта на Ближнем Востоке лишь нарастает. Таблоид Sun пишет, что Китай направляет в регион шесть военных кораблей, которые участвовали в учениях в Омане. Бундесвер перебрасывает элитные подразделения на Кипр. Там уже тренируются бойцы спецназа из Великобритании, Италии, Голландии и США.

Будет непросто, предупреждает глава Пентагона Ллойд Остин: "Городские бои чрезвычайно сложны, они идут в медленном темпе. Такой бой может быть сложнее из-за подземных тоннелей, которые ХАМАС построил. У них было много времени, чтобы подготовиться. Вы увидите бой, характеризующийся большим количеством систем обнаружения вторжения, ловушек. Предстоят действительно тяжелые боевые действия".

Наземная операция в Газе откладывается по просьбе США, делится деталями New York Times. Вашингтон якобы хочет выиграть время для освобождения заложников. Об этом недавно прямо спросили Джо Байдена. Он вроде как ответил утвердительно. Но потом передумал. Однако вопрос, судя по всему, действительно прорабатывается. Израиль готов не начинать операцию, если ХАМАС освободит всех заложников и безоговорочно сдастся, заявил сегодня официальный представитель ЦАХАЛ. Ну а президент Израиля показал инструкции, которые, по его словам, хранились на флеш-картах, изъятых у представителей ХАМАС: "Нас шокировала ситуация, когда мы увидели данные инструкции. В них сообщалось, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом".

В Израиле на этой неделе ждут президента Франции и премьера Нидерландов. Многие лидеры уже посетили страну с так называемыми визитами солидарности. Однако немало и тех, кто задает резонные вопросы. Вот, например, первая полоса одной из иранских газет: "Почему грузовиков с гуманитарной помощью в Сектор Газа всего 20, а сброшенных бомб 12000?".

Сохранять объективность Запад, похоже, разучился. Несогласным в лучшем случае грозит отключение от телеэфира. Как это случилось с бывшим израильским премьером Беннетом. Досталось даже вчерашней любимице Грете Тунберг. За пропалестинскую позицию упоминания о ней вычеркнули из материалов израильской школьной программы.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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