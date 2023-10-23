На выборах в Швейцарии победила партия, выступающая за нейтралитет

А именно - против антироссийских санкций и поставок швейцарского оружия в зоны конфликтов

Политику, независимую от диктата Евросоюза и США, намерена проводить Швейцарская народная партия, которая одержала убедительную победу на парламентских выборах.

Они состоялись накануне. По сравнению с предыдущими, национал-консерваторы улучшили свои позиции. Так называемые евроскептики выступают за строгий нейтралитет - против вступления страны в ЕС и НАТО. А также за ограничение миграции, против антироссийских санкций и поставок швейцарского оружия в зоны конфликтов, в том числе на Украину.

В ряде кантонов 26 ноября состоится второй тур выборов в Малую палату парламента, однако на общую картину его результаты значительно не повлияют.

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