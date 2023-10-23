ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Общественной палате открылся Грибоедовский форум

14:49
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Мероприятие направлено на популяризацию науки и культуры

Международный Грибоедовский форум открылся в Общественной палате. Он проходит впервые.

В повестке - вопросы экономики, право и международные отношения в современном мире, развитие личности ребенка в условиях цифровизации, взаимодействие креативных индустрий и образования.

Форум проходит в честь 30-летия Московского университета имени Грибоедова. Организаторы отмечают, что мероприятие направлено на популяризацию науки и культуры.

"Главная задача - вовлечение нашей молодежи к научной деятельности, к сподвижничеству, к волонтерству. И, конечно, это память о тех великих людях, о которых мы не должны забывать. Это очень важное и научное, и общественное, и историческое мероприятие", - отметил Владислав Гриб, ректор Московского университета имени Грибоедова, доктор юридических наук, профессор, академик Российской академии образования.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Грибоедовский форум
Грибоедовский форум
Грибоедовский форум
Грибоедовский форум
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.