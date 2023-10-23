В Общественной палате открылся Грибоедовский форум

Мероприятие направлено на популяризацию науки и культуры

Международный Грибоедовский форум открылся в Общественной палате. Он проходит впервые.

В повестке - вопросы экономики, право и международные отношения в современном мире, развитие личности ребенка в условиях цифровизации, взаимодействие креативных индустрий и образования.

Форум проходит в честь 30-летия Московского университета имени Грибоедова. Организаторы отмечают, что мероприятие направлено на популяризацию науки и культуры.

"Главная задача - вовлечение нашей молодежи к научной деятельности, к сподвижничеству, к волонтерству. И, конечно, это память о тех великих людях, о которых мы не должны забывать. Это очень важное и научное, и общественное, и историческое мероприятие", - отметил Владислав Гриб, ректор Московского университета имени Грибоедова, доктор юридических наук, профессор, академик Российской академии образования.

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