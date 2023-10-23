В Санкт-Петербурге завершают реставрацию колокольни Николо-Богоявленского морского собора

Столь масштабные и сложные работы проводят впервые за более чем 250 лет

Толщина одной золотой пластинки - всего одна десятитысячная сантиметра, нежнее крыла бабочки. Поэтому реставраторы очень боятся сквозняков. Особенно на большой высоте. Золочение идет в несколько ярусов. Главный крест высотой два метра и его основание почти закончены. С куполом сложнее. Поверхность огромная, с массой выступающих элементов. Пластинки нужно наклеивать очень быстро - пока масляный состав, которым обработана поверхность, сохраняет липкость. Это так называемое золочение на мордан, историческая технология. Готовые участки укрывают дополнительно. Тончайший мягкий металл должен впитаться, только тогда проявится тот ослепительный блеск купола, которым так знамениты русские православные храмы.

Колокольня, которой сейчас возвращают первозданный вид, построена в 1758 году. Она входит в ансамбль Николо-Богоявленского собора, заложенного по указу императрицы Елизаветы и освященного в честь Николая Чудотворца, покровителя русских моряков. Почти три века главные молебны обо всех крупных победах российского флота и его трагедиях проходят в этих стенах. Храм не закрылся после революции, здесь проходили службы в годы блокады. Набор колоколов именно на звоннице Никольского собора считался одним из богатейших в городе. Когда в Ленинграде запретили колокольный звон и их сняли для переплавки, общий вес оказался более 20 тонн.

Это первая масштабная реставрация соборной колокольни со времен постройки. В послевоенные годы проводилась только консервация и покраска здания, оно сильно пострадало от бомбежек. А сейчас специалисты не только воссоздают утраченное, но и изучают весь исторический проект. Например, выяснилось, что лица у всех 28 ангелов на фасадах под куполом - абсолютно разные, с земли этого не видно. А оригинальный цвет у колокольни был вовсе не такой небесно-голубой, как сейчас. Это был яркий ультрамарин.

Самым удивительным для специалистов оказалась конструкция каркаса - зодчие середины 18 века выполнили его из дерева и замаскировали под камень. Под слоем штукатурки и побелки обнаружились искусно обработанные деревянные арки.

"Удивила сохранность не только потому, что он деревянный. Он составлял некую сложную конструкцию. Силовые конструкции были из дерева, из сосны, а лиственницей он был обшит. И сохранность элементов фактически на 70 процентов осталась в оригинале", - рассказал Александр Тарасенко, первый заместитель директора ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".

Строительные леса со старинной колокольни обещают снять через пару недель. А после начнется работа над проектом воссоздания самого собора. Учитывая возраст и грандиозность этого шедевра елизаветинского барокко, реставрация, без преувеличения, станет историческим событием для Петербурга.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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