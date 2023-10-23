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Трамп назвал Вашингтон самой небезопасной столицей в мире

10:24
  • понедельник
  • 23 октября 2023

В случае победы на выборах политик займется благоустройством города

На данный момент Вашингтон является одной из самых небезопасных столиц в мире. Об этом на своей странице в Truth Social написал бывший президент США Дональд Трамп.  

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По словам политика, столица США – Вашингтон – превратилась в наполненную организованной преступностью "смертельную ловушку".

"Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире", - написал Трамп, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году займется не только благоустройством, но и восстановлением исторического вида города.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что миграционная политика нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена привела к тотальной деградации государства. По мнению политика, на фоне принимаемых Байденом некомпетентных решений на территорию страны ежедневно проникают миллионы нелегальных мигрантов.  

Дональд Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. На грядущих выборах он вновь намерен баллотироваться на высший пост в стране.

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