ЕС заплатит Египту за ограничение потока мигрантов

Европа пытается регулировать количество беженцев

Евросоюз (ЕС) и Египет ускорили работу над соглашением об ограничении миграции и финансовой поддержке в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Как пишет The Financial Times, Брюссель предоставит Египту средства на борьбу с безработицей и энергетический переход. Это, по задумке сторон, будет благоприятствовать экономической ситуации в стране и должно ограничить дальнейшую миграцию выходцев с Ближнего Востока в европейские страны.

Источники заявили, что "Египет делает хорошую работу в области миграции, но сталкивается с экономическими трудностями". Задача соглашения — помочь Каиру решить экономические вопросы, чтобы египетские власти смогли ограничить приток мигрантов через свою территорию в Европу.

22 октября власти Израиля начали эвакуацию населенных пунктов на севере страны. Из опасных районов уезжают и палестинцы. Беженцам в приграничный с Египтом Рафах начали привозить продукты и медикаменты.

Почти бесконтрольная миграционная политика Европы последних 20 лет не только привела к массовому притоку мигрантов, но и к их радикализации. Если к и без того большому количеству беженцев добавится еще более миллиона жителей сектора Газа, Евросоюзу грозит гуманитарная катастрофа.

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