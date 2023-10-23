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Четырех человек застрелили в городе Мирный в Якутии

10:30
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Убийца до сих пор на свободе

Тела четырех человек  с огнестрельными ранениями обнаружили в якутском городе Мирный.

Убитых нашли в дачном домике на Плотинной улице вечером 22 октября. Погибшие – две женщины в возрасте 36 и 37 лет, а также двое мужчин в возрасте 32 и 45 лет. На месте преступления обнаружены гильзы от ружья 12-го калибра, передает РИА Новости.

Как стало известно telegram-каналу SHOT, тела убитых лежали на полу у входной двери, на диване в гостиной и еще два в спальне.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц, сообщили в региональном СКР. Убитые женщины имели судимость, мужчины – нет.  Преступник до сих пор не пойман, его ищут.

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