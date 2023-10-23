Объем торговли между Россией и Индией достиг рекордных показателей

В 2023 году он уже вырос до 43,8 млрд долларов

За период с января по август 2023 года товарооборот между Россией и Индией вырос до 43,8 миллиарда долларов — это больше, чем за весь 2022 год. Это следует из расчетов РИА Новости на основе данных индийского Министерства торговли и промышленности.

За указанный срок Индия приобрела российских товаров на 41,2 млрд долларов (годом ранее показатель составлял 17,1 млрд долларов).

Поставки индийской продукции в Россию увеличились в полтора раза — до 2,6 млрд долларов.

Источники ранее рассказали, что государства "Большой семерки" (G7) планируют обсудить с властями Индии возможность введения рестрикций в отношении российской алмазной отрасли. Индия является одним из ведущих мировых центров по огранке и полировке драгоценных камней.

При этом власти Германии нарастили объем закупок российских энергоносителей через Индию в 12 раз, хотя еще в марте 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о независимости Берлина от российского топлива.

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