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Миллер: поставки газа по дальневосточному маршруту начнутся до 2027 года

10:56
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Газовая нить позволит экспортировать в Китай до 10 млрд кубометров топлива

Россия начнет поставки природного газа в Китай по дальневосточному маршруту до 2027 года. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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Согласно новому соглашению, дальневосточная газовая нить позволит экспортировать в Китай до десяти млрд кубометров "голубого топлива" ежегодно, уточнил глава компании.

"Крайний срок начала поставок газа по дальневосточному маршруту – 2027 год", - заключил Миллер, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что уже в ближайшее время трубопроводные поставки природного газа в Китай могут выйти на новый объем поставок – как минимум на уровень экспорта в страны Западной Европы.

11 октября президент России Владимир Путин указал, что на сегодняшний день топливно-энергетический комплекс России переживает глубинные изменения. При этом глава государства подчеркнул, что базовым приоритетом властей в энергетической отрасли по-прежнему останется обеспечение внутреннего рынка.

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