Бочкарёв: Началось активное строительство эстакады через Северо-Западную хорду в Мнёвниках

Длина эстакады — 155 метров

Строительство ряда дорожных объектов на территории Мнёвниковской поймы перешло в активную стадию. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев. По его словам, будет построено более 11 километров дорог, а также эстакада через Северо-Западную хорду.

Сейчас ведутся работ по возведению опор и сборка металлоконструкций будущей 155-метровой эстакады.

Также в этом районе появятся два пешеходных перехода: надземный - через улицу Нижние Мневники и подземный - на пересечении Проектируемых проездов 1165 и 1166. В активной фазе находится и строительство автомобильного моста через Москву-реку в сторону улицы Мясищева, еще несколько объектов находятся в стадии проектирования.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве с начала года завершено строительство нескольких десятков километров дорого, 10 искусственных сооружений и трех пешеходных переходов. Он подчеркнул, что строительство транспортной инфраструктуры – важнейшая часть работы по развитию столицы.

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