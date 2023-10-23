Пугачева с детьми уехала из Израиля

Семейство перебралось в безопасное место

Певица Алла Пугачева вместе с сыном Гарри и дочерью Лизой покинула Израиль.

Семейство отправилось на Кипр, там певица с детьми собирается провести ближайший год, передает "Комсомольская правда".

Источник газеты сообщил, что Пугачева воспользовалась своим кипрским паспортом – она автоматически получила его после покупки дорогостоящей недвижимости в 2017 году.

Ранее на Кипр прилетел супруг Примадонны. Юморист Максим Галкин (признан в России иностранным агентом – прим. ред.). По его словам, он прибыл на остров в рамках своего гастрольного тура.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"