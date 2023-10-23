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Посол России в Ливане предупредил о возможных рисках для россиян

11:02
  • понедельник
  • 23 октября 2023

В стране находятся свыше 3,2 тысячи граждан России

Для более 3,2 тысячи россиян, которые в настоящее время находятся в Ливане, существуют определенные риски в случае ухудшения ситуации. Об этом в понедельник, 23 октября, предупредил посол России в Ливане Александр Рудаков.
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Дипломат заявил в эфире телеканала "Россия 24", что "наши соотечественники так же, как и рядовые ливанцы, переживают по поводу происходящего".

Нельзя утверждать, что "негативного сценария не будет", а значит, для находящихся в Ливане россиян сохраняются определенные риски, предупредил посол.

Министерство иностранных дел России ранее предупредило россиян об опасности поездок в страны Ближнего Востока. Гражданам настоятельно рекомендуют не посещать Израиль, палестинские территории, Ливан и Иорданию.

Израильским министром обороны Йоавом Галлантом был одобрен план эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном. Горожан перевезут в гостиницы. Проживание в них финансируется израильским государством.

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