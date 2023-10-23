МИД объяснил призывы НАТО готовиться к конфликту с Россией в Арктике

Москва не создает никаких угроз в регионе

Заявления представителя НАТО о необходимости подготовки альянса к конфликту с Россией в Арктике безосновательны. Об этом в понедельник, 23 октября, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, заявления представителя НАТО о необходимости подготовки альянса к конфликту с Россией в Арктике — это лишь попытка военно-политического блока обосновать собственное присутствие в регионе, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД России указали, что новая Концепция внешней политики России не закрепляет задачу противоборства в арктическом регионе. Напротив, поставлена "задача сдерживания и противодействия другим странам".

При этом в НАТО приняли три региональных плана обороны для борьбы с основными угрозами, которыми блок считает терроризм и Россию. Один из таких планов действует "на севере — это регион, который охватывает Атлантику и европейскую Арктику", рассказал генсек организации Йенс Столтенберг.

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