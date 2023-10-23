Украинцы отказываются от участия в боевых действиях

ВСУ испытывают недобор военнослужащих из-за опустошения мобилизационных резервов страны. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"На Украине резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ", - написал Азаров.

Политик подчеркнул, что военкоматы начали привлекать бывших заключенных для "отлова" украинских граждан и дальнейшей отправки их на передовую. По его словам, новая мобилизационная компания – "настоящий комар" для простых жителей Украины.

Он также добавил, что подобные действия украинских властей рано или поздно приведут к "майданным настроениям" в крупнейших городах страны.

Ранее постоянный председатель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинцы уже на протяжении долгого времени называют провальную мобилизацию в стране "могилизацией". По мнению дипломата, политика Владимира Зеленского является главной угрозой для жизни граждан Украины.

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