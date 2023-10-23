Ян Чарногурский выступил на Ялтинском международном форуме

Победа в нынешнем конфликте вокруг Украины будет за Россией. Об этом заявил в понедельник, 23 октября, бывший премьер-министр Словакии, председатель координационного совета Международной ассоциации "Друзей Крыма" Ян Чарногурский на Ялтинском международном форуме.

Политик отметил, что украинцы "хотят воевать, чтобы забрать Крым от России", тогда как "для НАТО, прежде всего для США, это важно, чтобы у них был рычаг давления на Россию".

Это прекратится только полной победой крымчан и России, цитирует Чарногурского РИА Новости.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что Украина потеряет Одессу и Харьков ещё до завершения российской спецоперации. По его словам, Запад всё чаще даёт понять Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придётся забыть о Крыме и Донбассе, а также, вероятно, потерять Одессу и Харьков.

При этом советник главы ДНР Ян Гагин отмечал, что за последние недели Вооруженные силы Украины понесли многотысячные потери в ходе провального контрнаступления.

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