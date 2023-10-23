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Экс-премьер Словакии пообещал России победу в конфликте с Украиной

11:53
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Ян Чарногурский выступил на Ялтинском международном форуме

Победа в нынешнем конфликте вокруг Украины будет за Россией. Об этом заявил в понедельник, 23 октября, бывший премьер-министр Словакии, председатель координационного совета Международной ассоциации "Друзей Крыма" Ян Чарногурский на Ялтинском международном форуме.
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Политик отметил, что украинцы "хотят воевать, чтобы забрать Крым от России", тогда как "для НАТО, прежде всего для США, это важно, чтобы у них был рычаг давления на Россию".

Это прекратится только полной победой крымчан и России, цитирует Чарногурского РИА Новости.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что Украина потеряет Одессу и Харьков ещё до завершения российской спецоперации. По его словам, Запад всё чаще даёт понять Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придётся забыть о Крыме и Донбассе, а также, вероятно, потерять Одессу и Харьков.

При этом советник главы ДНР Ян Гагин отмечал, что за последние недели Вооруженные силы Украины понесли многотысячные потери в ходе провального контрнаступления.

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Ян Чарногурский
Ян Чарногурский
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