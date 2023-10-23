ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России заявил о готовности к новым санкциям Евросоюза

12:10
  • понедельник
  • 23 октября 2023

У Европы не стихает санкционный зуд

"Санкционный зуд" Евросоюза в отношении России продолжается, но предыдущий опыт показывает, что рестрикции не работают. Об этом заявил в понедельник, 23 октября, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Bloomberg: экспорт нефти из России растет вопреки санкциям

Дипломат предупредил, что "если будут приняты какие-то дополнительные ограничительные меры, то Россия к ним готова и взвесит, со своей стороны, шаги для нейтрализации этих санкций и в случае необходимости введения ответных мер".

Грушко также напомнил, что предыдущий опыт введения Брюсселем рестрикций уже показал, что санкции не работают против России и лишь наносят ущерб их авторам, сообщает ТАСС.

Тем временем Литва в рамках 12-го пакета ограничений предложила лишить россиян гвоздей, кнопок и вязальных спиц из ЕС. Несколько месяцев назад глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что потенциал Брюсселя в санкционной сфере исчерпан, но Вильнюс с этим не согласен и предлагает новые рестрикции.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что вводить санкции против России и одновременно продолжать экономическое сотрудничество с ней — это "чисто по-европейски".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.