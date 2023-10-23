МИД России заявил о готовности к новым санкциям Евросоюза

У Европы не стихает санкционный зуд

"Санкционный зуд" Евросоюза в отношении России продолжается, но предыдущий опыт показывает, что рестрикции не работают. Об этом заявил в понедельник, 23 октября, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Дипломат предупредил, что "если будут приняты какие-то дополнительные ограничительные меры, то Россия к ним готова и взвесит, со своей стороны, шаги для нейтрализации этих санкций и в случае необходимости введения ответных мер".

Грушко также напомнил, что предыдущий опыт введения Брюсселем рестрикций уже показал, что санкции не работают против России и лишь наносят ущерб их авторам, сообщает ТАСС.

Тем временем Литва в рамках 12-го пакета ограничений предложила лишить россиян гвоздей, кнопок и вязальных спиц из ЕС. Несколько месяцев назад глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что потенциал Брюсселя в санкционной сфере исчерпан, но Вильнюс с этим не согласен и предлагает новые рестрикции.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что вводить санкции против России и одновременно продолжать экономическое сотрудничество с ней — это "чисто по-европейски".

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