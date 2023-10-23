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Боррель призвал ЕС демонстрировать беспокойство о жертвах обстрелов Газы

12:46
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Дипломат назвал погибших от действий ЦАХАЛ мирных граждан Газы "жертвами" ХАМАС

Лидеры ведущих стран ЕС должны демонстрировать "одинаковую" озабоченность гибелью мирных граждан в ходе палестино-израильского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.  

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"Мы должны внимательно относиться к тому, чтобы демонстрировать одинаковую озабоченность в связи с гибелью любого гражданского", - заявил Боррель, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом дипломат назвал погибших от действий военнослужащих ЦАХАЛ мирных граждан Газы "жертвами" радикального движения ХАМАС и подчеркнул, что страны ЕС должны учитывать гибель палестинцев.

Он также добавил, что члены объединения поддерживают Израиль в этой конфликтной ситуации и решительно осуждают террористические акты движения ХАМАС в отношении проживающего на территории Ближнего Востока еврейского населения.  

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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