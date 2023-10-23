ЕС оставил Россию в "черном списке" налоговых юрисдикций

Москва считает это решение политизированным

Евросоюз после пересмотра перечня стран, не сотрудничающих по налоговым вопросам, оставил в нем Россию. Это следует из опубликованного в понедельник, 23 октября, в официальном журнале ЕС документа.

Соответствующее решение в отношении России Брюссель мотивировал тем, что на российской территории якобы "действует вредоносный преференциальный налоговый режим (Международные Холдинговые Компании, International Holding Companies), и этот вопрос до сих пор не урегулирован", сообщает РИА Новости.

Еще в феврале 2023 года власти Евросоюза обновили "серый" и "черный" список налоговых юрисдикций, добавив в него Россию, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рику. При этом претензии к России заключаются в принятых в 2022 году поправках к законодательству, регулирующему режим специальных административных районов в Приморье и в Калининградской области.

Москва в ответ пригрозила приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права, поэтому у России возникают основания для введения ответных мер, подчеркнули в Минфине.

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