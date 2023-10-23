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Взрыв прогремел в многоэтажном доме под Волгоградом

12:31
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Есть пострадавшие

Взрыв произошел в многоэтажном доме в волгоградском городе Котельниково.

Инцидент произошел в доме на улице Родина. Как сообщили в региональном МЧС, после взрыва последовал сильный пожар – огнем объяты две квартиры на последнем, пятом этаже. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывается помощь. Собеседник телеканала "360" утверждает, что пострадали три человека - пенсионер, девушка и ребенок.

Причины взрыва уточняются. По предварительным данным, мог рвануть газ. 

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