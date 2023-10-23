Россия продолжает спецоперацию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезнейшую нехватку личного состава в зоне боевых действий, поэтому каждый военнообязанный, включая женщин, должен явиться в военкомат. Об этом заявил командир роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Владислав Шевчук.

По утверждению Шевчука, никто из военнообязанных не сможет "отсидеться в тылу".

Военный подчеркнул, что "людей мало, потому что война у нас полномасштабная, а мобилизация у нас почему-то не полномасштабная", сообщает ТАСС.

Бывший глава украинского кабмина Николай Азаров заявлял, что ВСУ испытывают недобор военнослужащих из-за опустошения мобилизационных резервов страны. Политик подчеркнул, что военкоматы начали привлекать бывших заключенных для "отлова" украинских граждан и дальнейшей отправки их на передовую.

Руководитель запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что на фоне провала украинского контрнаступления военнослужащие ВСУ сменили тактику на запорожском направлении и перешли к локальным атакам и боям. К этому привели, в частности, большие потери среди личного состава украинской армии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"