Слежка за коллегами и доносы: как советские артисты работали на спецслужбы

Многие соглашались работать на КГБ вынужденно

Фильмы про шпионов всегда вызывают живой интерес у зрителей. Сюжет их полон интриг и неожиданных поворотов, а герои постоянно находятся под вражеским прицелом. Умные, хладнокровные и чертовски смелые - такими мы их видим на экране. Тема эта скрыта от посторонних глаз, а имена настоящих агентов засекречены, но иногда их лица более чем узнаваемы: спецслужбы вербовали многих известных актёров. Одних актёров агентура продвигала по карьерной лестнице, а других в случае отказа надолго разлучала с кино. Страх, личная выгода, компромат - причин для сотрудничества было много, но у каждого актёра она была своя. Тогда это было их тайной. Но ничто не способно утаить правду, даже время.

Вячеслав Тихонов

Как только речь заходит о шпионах, мы мигом вспоминаем эталонный образ героя-разведчика, имя которого Максим Максимович Исаев, или просто...

"Штирлиц, естественно. Штирлиц вот тоже. Я стопроцентно верю в Тихонова. У Штирлица, наверное, было поклонниц и поклонников много", - говорит Татьяна Шитова, актриса театра и кино.

Поклонники были даже среди его коллег.

"Вячеслав Васильевич поднял глаза, и я влюбилась. В эти сине-серые глаза невозможно не влюбиться. И я внутренне подумала: "Ты мой! Я тебя люблю, я обожаю, я страдаю, я переживаю", - говорит Элеонора Шашкова, актриса театра и кино.

Именно глаза выделяли актёра на фоне остальных претендентов на роль Штирлица. А среди них были Олег Стриженов, Иннокентий Смоктуновский и Арчил Гомиашвили. Но на пробах Тихонов молчал выразительнее всех. Но на самом деле актёру было сложно играть хладнокровного шпиона, ведь он и Штирлиц - это две противоположности.

"Я никогда этого не забуду. Мы протянули друг другу руки, и мне в руку вползла такая, знаете, жёсткая, напряжённая, влажная, холодная ладошка. "Вячеслав... Тихонов". Я говорю: "Светлана Дружинина". Человек сидел и молчал, как потом выяснилось, от высокого напряжения и страха", - рассказывает Светлана Дружинина, режиссер.

"Вечером раздаётся звонок, Татьяна Михайловна говорит: "У нас съёмка со Славой, у него ничего не получается", - вспоминает Элеонора Шашкова.

Но режиссёр Татьяна Лиознова знала, как уговорить Тихонова. Она сказала ему: "Слава, эта роль сделает тебя знаменитым". Слова подействовали на актёра гипнотически и в итоге стали пророческими. Говорят, что после премьеры фильма сам Брежнев был в таком восторге, что велел разыскать разведчика Исаева и представить его к высокой награде. Но вскоре выяснилось, что Штирлиц - герой вымышленный. В итоге через несколько лет орден Ленина вручили самому Вячеславу Тихонову. Трудно представить, что под непроницаемой маской Штирлица скрывался тонкий, мнительный и переживающий актёр. Правда, в советские годы сыграть шпиона часто помогал не только талант, но и реальный опыт службы.

"В 70-80-е годы у каждого оперативного работника показателем работы была вербовка не менее трёх агентов в год", - рассказывает Владимир Калиниченко, старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР.

"Чтобы "заагентурить" человека, заводят дело о кандидатурной проверке. За ним следят, изучают его характер, окружение", - говорит Федор Раззаков, писатель.

Поскольку характер Тихонова был отнюдь не шпионским, вербовка его миновала. Но так было далеко не со всеми.

Георгий Жженов

Сценарий фильма "Ошибка резидента" писали настоящие сотрудники госбезопасности - генерал-лейтенант Шмелёв и полковник Востоков. Именно они предложили режиссёру Вениамину Дорману для достоверности выбрать на роль резидента актёра со сложной судьбой.

"Когда меня пригласили на фильм "Ошибка резидента", конечно, я прочла сценарий, поняла. Встреча с Георгием Степановичем Жжёновым - это для меня большая школа", - говорит Элеонора Шашкова.

Если бы кто знал, какую школу выживания прошёл сам Жжёнов, чтобы эта встреча состоялась... А ведь всё начиналось безобидно. В 1938 году во время гастрольной поездки к юному актёру в купе подсел американец. Завязался разговор. Рапорты спецслужб докладывали, что они пересекались ещё два раза, уже в Москве. И всё бы ничего, но собеседником Жжёнова оказался военный атташе и кадровый офицер ЦРУ. Юного актёра по ложному доносу обвинили в сотрудничестве с иностранной разведкой и отправили в лагеря на долгие годы. Резидент Тульев был пойман на шпионаже, а Георгий Жжёнов по обвинению в шпионаже отбывал срок. Сама судьба будто бы вела юного актёра по следу его будущего героя.

Испытания закалили характер Жжёнова и подготовили его к роли хладнокровного шпиона. Но статья, по которой сидел актёр, и успех в кино - вещи взаимоисключающие. Многие считали, что успех актёра неслучаен.

"Комитет госбезопасности - очень сильная, мощная организация, она говорит: "Мы твоих конкурентов попридержим, а тебя, наоборот, выпустим на авансцену. Ну, говорить о том, что он был агентом, тоже мы не можем, потому что свидетельств об этом нет", - говорит Федор Раззаков, писатель.

Но один шпион на съёмках "Резидента" всё же присутствовал. Фильм создавался под пристальным вниманием Комитета госбезопасности. Некоторые экспедиции проходили в режиме повышенной секретности, ведь съёмки шли в том числе и на стратегических объектах. Однажды к работе был привлечён местный водитель. У него наблюдались дефекты речи, что было последствием инсульта, как он сразу пояснил, но дефекты всё чаще стали походить на акцент. Как оказалось, никакого инсульта не было, но был акт шпионажа со стороны британской разведки. Англичане решили использовать съёмки, для того чтобы узнать расположение режимных объектов СССР. Директор картины был допрошен, а засланный казачок отправился в здание на Лубянке.

О фильме "Ошибка резидента" известно гораздо больше, чем о судьбе Георгия Жжёнова. Но зато о шпионской деятельности других советских актёров известно немного больше.

Любовь Орлова

"Рассказывают, что когда в Москве была паника в 1941 году, то просто повесили на улице Горького, сегодня Тверская, афишу "Концерт Любови Орловой". И люди поняли: а, ну если Орлова, значит, всё будет в порядке", - рассказывает Игорь Оболенский, журналист.

Звёздам с такой репутацией были открыты все двери. Все хотели блеснуть своим знакомством с ними, поэтому они представляли из себя особую ценность для разведки. У таких звёзд были особые привилегии.

"Ей обеспечили хорошую жизнь: деньги, квартира, выезд за границу и так далее. Любовь Орлова и её муж, знаменитый кинорежиссёр Григорий Александров, они, скорее всего, были осведомители, а осведомитель - это человек, который сотрудничает со спецслужбами и предоставляет определённого рода информацию", - рассуждает Федор Раззаков, писатель.

Сотрудничать или нет? Говорят, что ответ определила шутка, которую товарищ Сталин однажды отпустил при встрече с Орловой и Александровым.

"Он сказал: "Что-то вы такая худенькая". Посмотрел на Александрова и сказал: "Вы что, её не кормите? Мы вас за это расстреляем", - рассказывает Игорь Оболенский, журналист.

"Записки нежелательного свидетеля", которые оставил после себя советский разведчик Павел Судоплатов, - это, пожалуй, единственное свидетельство участия Орловой и Александрова в этой исторической миссии.

"Их пригласил на свой юбилей, на свой день рождения знаменитейший киноактёр Чарли Чаплин. И вместе с ними поехал туда Лев Воскресенский, который занимался научно-технической разведкой, он как раз занимался добычей атомных секретов", - рассказывает Федор Раззаков.

На празднике присутствовал весь цвет американской нации, в том числе и ведущие западные физики-ядерщики. По воспоминаниям Павла Судоплатова, советская разведка использовала Орлову как приманку. Она должна была привлечь внимание учёных, завязать с ними светскую беседу и аккуратно представить им проходящих мимо гостей, коими являлись наши агенты.

"Разведчик - это отказ от себя самого. Некоторые не выдерживали. Я думаю, что не выдерживали. Да какие силы надо иметь, разум, преданность той стране, которой ты служишь?" - рассуждает Элеонора Шашкова, актриса.

Но служба бывает разной. Если одни принимали участие в операциях международного уровня, то другим предлагалась роль информатора.

Людмила Гурченко

"Но Людмила Гурченко оставила воспоминания о своём контакте с Комитетом госбезопасности, датировала его летом 1957 года, как раз был международный фестиваль", - рассказывает Федор Раззаков, писатель.

"Гурченко пригласили в один из кабинетов и сказали, что она должна информировать органы о том, чем живут участники этого самого фестиваля", - говорит Игорь Оболенский, журналист.

"Это специфика работы органов госбезопасности. Они должны были знать настроения в любом коллективе: нет ли там какой-то крамолы, которая опасна для государства", - объясняет Владимир Калиниченко, старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР.

Но твёрдый характер Людмилы Гурченко не поддавался лепке, уговорам и даже угрозам.

"Людмила Марковна ответила отказом, и ей сказали: "Ну всё, тогда такой актрисы больше существовать не будет, сотрём в порошок". Наступил очень страшный период, когда её не то что не снимали, но она снималась в тех ролях, не которых она не была достойна, а которые не были её достойны", - говорит Игорь Оболенский, журналист.

Великие актрисы по-разному выходили из положения: одни соглашались, другие отказывались. Но Фаина Раневская превзошла всех и просто отшутилась.

"Когда Раневской будто бы предложили тоже сотрудничать и доносить, она сказала: "Я не могу, я разговариваю во сне". И этот ответ настолько обескуражил тех, кто сделал ей предложение, что от неё отстали", - говорит Игорь Оболенский.

Во сне, наяву и даже под пытками - агент в любой ситуации должен помнить о службе. У кого-то были все предпосылки для того, чтобы стать настоящим шпионом.

Андрей Миронов

"Андрей Миронов ведь был одним из самых стильных мужчин страны. Он очень хотел иметь иностранную машину, курил "Мальборо", он очень хорошо знал английский", - говорит Игорь Оболенский.

Именно известность Андрея Миронова стала причиной, по которой им заинтересовались спецслужбы.

"Именно в 1968 году он снимался в своём самом знаменитом фильме, который, в принципе, и дал толчок его популярности, - это "Бриллиантовая рука". Вербовали его как раз весной 1968 года", - напоминает писатель Федор Раззаков.

Миронов любил красивую жизнь, а ещё больше - красивых женщин. Сотрудники Комитета госбезопасности сыграли на его слабостях.

"Они вместе с актёром Театра сатиры Владимиром Долинским гуляли по Москве и заметили двух симпатичных девушек, решили с ними познакомиться", - рассказывает Раззаков.

"Мы были в ударе: он читал стихи, я читал стихи, показывали этюды. Девки были в восторге", - вспоминает Владимир Долинский.

"Зашли они на территорию американского посольства", - добавляет Раззаков.

За посольствами велось скрытое наблюдение, поэтому друзья оказались в поле зрения Комитета госбезопасности.

"На Миронова вышли чекисты, сказали: "Эти две девочки, с которыми вы познакомились, являются дочерьми вот этого американского посла. Татьяна Егорова описывает, что он изменился в лице, чуть ли не задрожал, руки у него задрожали ", - рассказывает Раззаков.

"Ты знаешь, с кем ты спутался? Это же дочь шпиона номер один", - пересказывает Долинский.

Компромат по тем временам был железным. За артистом наблюдали и в итоге назначили встречу на Кузнецком Мосту. Но вмешалась судьба, вернее, близкий друг актёра Татьяна Егорова.

"Он не знал, что на эту встречу пошла и она за ним, Татьяна Егорова. И когда они беседовали с чекистом, она выскочила, прямо на улице устроила скандал. Стала его бить со словами: "Что вы к нему привязались?" - и так далее", - рассказывает Раззаков.

Алексей Шейнин

Главное правило любого агента - не привлекать к себе лишнего внимания. Оно было нарушено, а вербовка провалена. В подобной ситуации оказался и актёр Алексей Шейнин, но разговор был уже более жёстким.

"Мне это предлагали, когда я учился в студии ТЮЗа. Приезжала из Франции группа учеников какого-то колледжа, и там мне понравилась одна девочка, ну просто очень. И как-то мы с ней провели всё это время, ночью. Мне звонят, приглашают меня в Большой дом. Я пришёл... Как в кино: на меня направлена лампа. И он начинает орать на меня: "Ты, секретарь комсомольской организации... - На "ты". - Она не ночевала тогда-то в общежитии. В общем, я хочу тебе предложить, как комсомольцу, в "Астории" тебе будет показан столик рядом с другим столиком. Главное - слушай, что говорят за этим столиком. Я встал и сказал: "Знаете, я пришёл без повестки. На меня даже мама так не орёт ", - рассказывает Шейнин.

Георг Отс

Но порой с артистами особо не церемонились, ведь компромат на них был равносилен приговору. Великий Мистер Икс, он же народный артист СССР Георг Отс, был человеком с бархатным голосом и безупречной репутацией. Но креативный подход к вербовке показывает, что компромат можно найти всегда, и если не лично на артиста, то на кого-то из его родных.

"То, что его отец, Георга Отса, пел у Гитлера, - это можно было считать тем, что он пособничал нацистам. Вот вам и всё. На него завели личное дело, которое знали буквально два-три человека, в котором была настоящая его фамилия, его псевдоним. Он подписывал свои донесения именем Мацерат", - рассказывает Владимир Калиниченко, старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР.

Георг гастролировал по всем странам Варшавского договора и Скандинавии, что было большой щедростью за его тайную службу. Но в один миг вся эта роскошь обратилась в ничто: пришла беда.

"И вдруг моя мать звонит мне, что заболел сын Георга Юло и что очень плохи дела. Я взяла скорую, но это смертельно было, все дети погибали", - вспоминает сестра Георга Отса Марет Пурде.

Менингит в 60-е годы был смертным приговором. Но благодаря заслугам Отса перед советской разведкой появился шанс на спасение.

"Своими знакомствами достал антибиотик, и мальчик в этот раз выжил", - говорит Пурде.

Георг Отс был вынужден оставаться агентом до конца жизни, пока в 1972 году болезнь не настигла его самого. Георг Отс стал агентом Мацерат против своей воли, но это был тот случай, когда выбора не было, поэтому артист и в жизни был вынужден скрывать своё лицо под маской.

Но исключения есть во всём. Иногда никаких чудес и компроматов не требовалось, звёзды шли на сотрудничество добровольно. Правда, одна такая история закончилась трагедией.

Дин Рид

"Однажды они подошли ко мне на улице и сказали, "Эве, не думай, у Дина Рида обратной дороги нет"", - рассказывает Эве Киви, актриса.

"Очень много косвенных улик, которые говорят о том, что это не было самоубийством", - говорит Олег Смирнов, друг Дина Рида.

Мнения о гибели певца и киноактёра Дина Рида разделяются. Одни считают, что он был ликвидирован спецслужбами ГДР, другие - что совершил самоубийство. Сходятся все лишь в одном.

"Конечно, Дин был лакомый кусочек для любой спецслужбы, потому что, во-первых, он часто ездил на Запад, во-вторых, у него было огромное количество друзей и знакомых по всему миру", - говорит Смирнов.

Популярность и преданность социализму сделали Дина Рида мощным рупором пропаганды в руках спецслужб ГДР. А в 1973 году американец вписал своё имя в историю советской разведки. В Чили в те годы правила военная хунта Пиночета, которая при поддержке ЦРУ в 1973 году свергла социалистическое правительство Сальвадора Альенде. Поэтому для Кремля политическая фигура Корвалана имела принципиальное значение.

"Ему здесь косметологи изменили внешность, лицо, и он с другим паспортом, с изменённой внешностью полетел в Чили, в Сантьяго. И одновременно с этим Дин Рид поехал в эти же самые дни тоже в Чили и дал там концерт на рудниках. Там был большой скандал, Дина арестовали. Это всё совпало для чего? Для того чтобы отвлечь внимание от проникновения Луиса Корвалана туда. Советские спецслужбы провели секретную операцию по засылке или по возвращению в Чили генерального секретаря ЦК компартии Чили Луиса Корвалана", - вспоминает Федор Раззаков, писатель.

Дин намеренно исполнил свои самые провокационные песни, приняв весь удар на себя.

"У него есть замечательная лирическая песня, которая называется "Крейзи армз": "Когда я с тобой, я не знаю, что мне делать с моими руками. Я хочу тебя обнимать, целовать. Сумасшедшие руки". Переводчики Госконцерта, которые готовили программу, перевели это как "Сумасшедшая гонка вооружений". Я, когда это увидел, пошёл перевёл Дину. Он не то чтобы рассмеялся, а он действительно был опечален. Он сказал: "Эта дурацкая манера - запихивать меня всё время в рамки борца за что-то... Я просто хочу петь - о том, что происходит в жизни, о моей любви, о женщинах", - говорит Олег Смирнов.

Дин Рид не успел заявить публично о перемене своего отношения к властям ГДР. Его жизнь неожиданно оборвалась в 1986 году. По официальной версии, он утонул в озере под Берлином.

"Я не верю, что он утонул. Это такая тема, что тут очень чёрные дела, в общем-то. Понимаете?" - говорит Эве Киви.

"Было сделано всё очень быстро, труп был кремирован. Очень много косвенных улик и действий властей ГДР, которые говорят о том, что они пытались что-то скрыть. Вплоть до того, что, по-моему, Патриция, жена Дина, приезжала, буквально чуть ли не на следующий день после его смерти.

Она спрашивала стоящего рядом с ней чиновника из полицейского управления:

"Почему же бумажник сухой, который был на нём? Его же нашли в озере". На что чиновник полицейского управления ответил: "А кто вам сказал, что его нашли в озере?" Рядом стоял сотрудник Штази, и после никто этого чиновника больше не видел", - рассказывает Олег Смирнов.

Самоубийство или убийство? Правду навсегда унесли с собой архивы Штази.

Лишь единицы при жизни решились и смогли поделиться своей служебной тайной.

Михаил Козаков

"Если брать всех остальных, ни один из них по пути Михаила Козакова не пошёл", - говорит Федор Раззаков.

В 1956 году Михаил Козаков сыграл тайного агента гестапо в фильме "Убийство на улице Данте". Критики отмечали, что главный талант актёра - это мгновенное перевоплощение из положительного героя в негодяя.

"Михаил Козаков в этом сам признался, в том, что он 32 года сотрудничал с КГБ", - говорит Федор Раззаков.

Что в этот раз могло послужить причиной для сотрудничества?

"Он получил агентурное имя Гамлет, потому что он на тот момент, когда его агентурили, очень хотел, как и большинство актёров, сыграть именно Гамлета", - говорит Федор Раззаков.

Доносить или не доносить - вот в чём вопрос. Михаил Козаков ответил жёстко: он сразу отказался следить за коллегами. И ему поручили особо важное дело. Это была одна из самых успешных операций с участием актёров.

Комитету госбезопасности удалось завербовать посла Франции в Советском Союзе Мориса Дежана, близкого друга самого де Голля. Успешный дипломат и семьянин никак не мог представить себе, что на закате лет он встретит ту единственную и неповторимую, свою судьбу.

"Ему подсунули любовницу молодую, она была советской киноактрисой, Лариса Соболевская, или Кронберг", - рассказывает писатель Федор Раззаков.

Михаил Козаков сыграл роль связующего звена. Именно он во время очередного банкета представил Дежана молоденькой актрисе. Между ними вспыхнула страсть, которой стало тесно в рамках светских вечеров.

"Его заманили в "медовую ловушку". Во время этой встречи интимной, только они разделись, вдруг появляется муж, муж - это чекист. Он был геологом якобы, в командировке. Скандал. Он объясняет: "Я посол французский". -

"Ах, вы посол? Так я вообще всем расскажу". И так далее. И вот его на такой почве заставили сотрудничать с советской разведкой", - рассказывает Раззаков.

Таких историй в биографии Козакова было достаточно. Но что, интересно, подтолкнуло его спустя годы их обнародовать? Чувство совести, желание ещё раз напомнить о себе или страх, что информация всплывёт?

"Это не фарисейство: "Я Козаков, я могу всё рассказывать. Но что-то мне страшно". Тем более что у нас были хорошие отношения с ним", - говорит Алексей Шейнин, актер театра и кино.

"Ему дали возможность уехать в Израиль, там он снимает ряд фильмов. Если бы он оборвал сам волевым решением отношения с госбезопасностью, такую возможность ему бы никто не дал. Я говорю: "Миша, я не судья тебе. Ты выдающийся творческий человек. Но ты никогда не признаешь того, что было в действительности", - говорит Владимир Калиниченко, старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР.

Быть разведчиком - это очень сложно. Но ещё сложнее быть близким человеком разведчика, ведь бессонными ночами он или она думают: а вдруг что случится на очередном задании и связь оборвётся навсегда.

Элеонора Шашкова

Актрисе Элеоноре Шашковой довелось дважды играть жён разведчиков, и оба раза это была невероятно сильная и трагическая любовь.

"Служба внешней разведки меня поздравляла с юбилеем. Они пришли с фотографом, с грамотой ко мне в дом. И я прочитала в грамоте очень для меня важные слова: "Вы своей игрой рассказали всем о нашей судьбе"", - рассказывает Шашкова.

Бывший кадровый сотрудник КГБ СССР Шашкова Элеонора Петровна знает о судьбе разведчиков гораздо больше любой актрисы.

"Я сама работала в этом отделе, да, и я имела звание младшего сержанта. У меня было обмундирование: юбочка, гимнастёрка, сапоги, пилотка. Я распечатывала письма совершенно секретные, которые знал только мой начальник, а пять офицеров, которые в моей комнате сидели за столами, не имели представления ни о чём", - говорит Шашкова.

А разведчик лишён многих благ. Он может пропустить годовщину свадьбы, рождение сына и похороны родителей, но самое сложное испытание - это вечно оставаться в тени.

"По профессии он должен быть незаметным в толпе. На экранах - красивые, интересные внешне, а в разведке настоящей, я наблюдала у них, они незаметные", - объясняет Шашкова.

Донатас Банионис

Получается, что актёр должен выполнить противоестественную для его профессии задачу - сыграть незаметно. Перед режиссёром фильма "Мёртвый сезон" встала задача найти такого. Фаворитом на пробах был Вячеслав Тихонов. Но в последний момент режиссёр Савва Кулиш сделал выбор в пользу Донатаса Баниониса. Вернее, ему помогли сделать этот выбор.

"Донатас Банионис сыграл нашего выдающегося разведчика Конона Молодого. Это профессиональный разведчик, которого по очень сложной схеме сначала обучили, подготовили, а затем забросили в Англию под фамилией Гордона Лонсдейла", - рассказывает Владимир Калиниченко, старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР.

Кто-то пустил слух, что на пробах и на съёмках присутствовал лично Молодый. Войдя в роль, Банионис решил сам вычислить своего прототипа, но поиски затянулись.

Молодый попросил режиссёра представить их друг другу. Так актёр узнал, что получил свою роль по личной рекомендации человека, которого он играл. Но что определило выбор? Может быть, внешнее сходство?

"Вот это его лицо волевое с сомкнутыми губами... Какие бы роли потом Банионис ни играл, оно сразу рождало воспоминание об этой блистательной работе", - говорит журналист Игорь Оболенский.

А может, опытный разведчик разглядел в актёре потенциального агента. В 2018 году в литовские СМИ проникла информация о том, что в 70-е годы Донатас Банионис был агентом КГБ под псевдонимом Бронюс.

"Актёр ездил за рубеж на разные кинофестивали и посещал те страны, где была литовская диаспора. Среди них было много антисоветски настроенных людей. Показывали фотографии: "Вот это, например, один из руководителей литовской эмиграции, сотрудничает с американской или британской разведкой". И так далее", - рассказывает Федор Раззаков.

В России любовь к Донатасу Банионису сохранилась и по сей день. Но в родной Литве народ не смог простить актёра за его агентурное прошлое.

"Вы знаете, актёры - на то они и актёры, а когда они большие, то, конечно, это привлекает большое внимание и к жизни сценической, и экранной, и ещё больше к тому, что происходит за кулисами и по ту сторону экрана. И, конечно, о ком-то говорили: наверняка, вот он так много снимается, значит, сотрудничает с кем-то. И порой ведь это были просто сплетни", - уверен Игорь Оболенский.

Правда это или чья-то богатая фантазия? Актёр, к счастью, не застал этот спор. Он ушёл из жизни за четыре года до печальной сенсации. Он ушёл непревзойдённым шпионом Ладейниковым и народным любимцем Донатасом Банионисом.

Доподлинно не известно, был ли он добровольным агентом или вынужденным, сильным, как Ладейников, или посредственным. Информация скупа на подробности: год вербовки - 1970-й, цель вербовки - борьба с идеологическими диверсиями, год исключения из агентурной сети - 1974-й.

Правда, кто всё это помнит? Зато люди не могут забыть его глаза и обаятельную улыбку. Он стал заложником своей счастливой роли.

"Тайное всегда становится явным" - гласит народная молва. Одним актёрам польстит, что кто-то узнает об их шпионских подвигах, другим это может подпортить репутацию. Но любовь зрителя никуда от этого не денется. Мы всегда будем с удовольствием пересматривать фильмы о шпионах, замирать от неожиданных поворотов, восторгаться умом и стойкостью агентов и, наконец, по-доброму им завидовать, ведь что может быть интереснее, чем жизнь тех, кого мы нигде и никогда не встретим.

По материалам программы "Актёрские драмы. Шпионский роман"

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