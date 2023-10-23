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Собянин: Фасады церкви Вознесения Господня в Коломенском отреставрируют

12:51
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Работы завершатся в следующем году

В музее-заповеднике "Коломенское" отреставрируют фасады церкви Вознесения Господня.

Об этом в понедельник, 23 октября, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Работы планируют завершить в 2024 году.

Реставраторы приведут в порядок цоколь, галерею и шатер храма, металлические элементы, а также элементы из белого камня.

"Их очистят от естественных повреждений, обработают защитными составами, заменят деформированные части", - сообщил мэр.

Кроме того, будет благоустроена прилегающая к храму территория.

Церковь Вознесения Господня - архитектурный шедевр XVI века, самое высокое на тот момент здание на Руси. Храм был построен по заказу князя Василия III.

Ранее Собянин рассказал о реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево. Утраченные элементы сада удалось восстановить по фотографиям.

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