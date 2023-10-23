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Боррель указал на необходимость гуманитарной паузы в Газе

13:18
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Страны ЕС должны предотвратить катастрофу

На территории палестинского анклава – сектора Газа – должна наступить гуманитарная пауза. Об этом в ходе брифинга заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.   

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"В Газе должна наступить гуманитарная пауза", - заявил Боррель, чьи слова приводит газета "Известия".

По словам дипломата, страны ЕС должны значительно увеличить уровень гуманитарной поддержки мирного населения Газы: поставлять не только системы опреснения воды для стабильного функционирования критической инфраструктуры, но и топливо для бесперебойной работы электростанций, расположенных на территории анклава.  

Он также добавил, что для скорейшего урегулирования палестино-израильского конфликта члены радикального движения ХАМАС должны пойти всего лишь на один шаг – передать израильским властям взятых в плен заложников.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Всемирная организация призывает к установлению двухнедельного гуманитарного перемирия в конфликтной ситуации между Израилем и сектором Газа.

18 октября президент США Джо Байден направил сектору Газа и Западному берегу реки Иордан внеочередной пакет гуманитарной помощи в размере 100 млн долларов. При этом американский лидер подчеркнул, что денежные средства пойдут на помощь палестинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий на территории Газы.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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