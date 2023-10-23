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Московская полиция ищет поджигателя автомобиля на Профсоюзной улице

14:59
  • понедельник
  • 23 октября 2023

В ночь с субботы на воскресенье во дворе жилого дома дотла сгорели сразу четыре машины

В ночь на воскресенье жители многоэтажки на юго-западе Москвы проснулись от шума и резкого запаха. Люди слышали серию хлопков, что-то даже успели снять на телефоны. Во дворе дома на Профсоюзной улице взорвался и тут же загорелся припаркованный у подъезда "Мерседес", пламя начало переходить на соседние машины, двор заволокло дымом, люди в панике выбегали. Кто еще мог добраться до своих автомобилей - отгоняли их в сторону.

С огнем удалось справиться меньше, чем за полчаса. Но взрывом выбило стекла на первых этажах, оплавились кондиционеры. Серьезно пострадали четыре автомобиля.

Люди шокированы и возмущены произошедшим, большинство сгоревших машин не были застрахованы и восстановлению не подлежат. На следующее утро владельцы попытались закрыть груду металла, в которую превратился их транспорт, пищевой пленкой. В числе пострадавших - и многодетная семья.

Дотла выгорела иномарка, которая сдетонировала первой. По словам соседей, ее хозяин занимается юридической деятельностью, от общения он отказался.

"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск подозреваемого в совершении противоправных действий. Полицейскими возбуждено уголовное дело по признаку преступления "Умышленные уничтожение и повреждение имущества", - сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.

В числе одной из версий - поджог, расследование причин ЧП продолжается. 

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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Сгоревший автомобиль
Сгоревший автомобиль
Сгоревший автомобиль
Сгоревший автомобиль
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