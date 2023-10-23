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Неизвестные вывалили тонны мусора на МКАД

15:01
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Нарушителей ищут

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы совместно с Департаментом природопользования проверяют, кто вывалил тонны мусора на МКАД в районе развязки с Каширским шоссе.

Там прокладывают дублер, и территория огорожена. По словам строителей, которые работали на трассе, в ночь на 21 октября неизвестные на 12-ти мусоровозах заехали за ограждения и, сбросив отходы, скрылись. Горы ненужных вещей, строительного и бытового мусора до сих пор видны с проезжей части

"Проводится проверка по факту несанкционированного сброса отходов производства и потребления на 26 км МКАД в районе развязки с Каширским шоссе. В ходе проверки выявлены автотранспортные средства, с которых производился сброс отходов. В настоящее время устанавливаются виновные лица с целью их привлечения к установленной законом ответственности", - сообщили в прокуратуре.

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