На берегу реки Уча в Подмосковье образовалась зловонная свалка

Местные жители боятся, что токсичная грязь попадает в акваторию всего региона

Горы строительного мусора, канализационные отходы и резкий запах по всей округе. Всего за пару месяцев чистое поле в поселке Останкино превратилось в настоящую свалку. Местные жители уверены - сброс отходов на этих землях вне закона.

"Назначение у них - для строения складских, производственных объектов. Здесь раньше была низина в советское время. И эту низину собственники решили выровнять вот таким образом", - рассказал Алексей Житков, староста поселка при совхозе Останкино.

Выровняли - да так, что повредили канализационную систему. Стоки нечистот смешались с мусором и хлынули в ближайшее русло реки, которое тоже оказалось под завалом.

Как могла появиться незаконная свалка - не знают даже владельцы участков. Говорят, обеспокоены проблемой и готовы за свой счет решить вопрос с канализацией. Жители при этом уверены, что отходы появились на данной территории неспроста. Вывозить и тем более перерабатывать огромное количество мусора нарушителям не выгодно, куда проще и дешевле сделать свалку поблизости.

Сегодня пройти по территории бывшего совхоза без резиновых сапог - задача не из простых. Ноги увязают не только в грязи, но и в мусоре. Судя по свежим следам от строительной техники, он завозится сюда на регулярной основе. И тому есть подтверждение. Чтобы поймать нарушителей с поличным, активистам даже пришлось устраивать настоящую засаду.

"Были отобраны пробы на земельном участке. Сейчас ожидаются пробы для расчета ущерба. Потом все эти материалы будут направлены в УВД Дмитровского района для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сообщили в местном Минэкологии.

И пока все пытаются найти виновных, мусорные отходы продолжают загрязнять земли водного фонда. Активисты надеются, что с привлечением внимания к проблеме свалка хотя бы перестанет увеличиваться в размерах.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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