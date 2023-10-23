ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На берегу реки Уча в Подмосковье образовалась зловонная свалка

15:07
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Местные жители боятся, что токсичная грязь попадает в акваторию всего региона

Горы строительного мусора, канализационные отходы и резкий запах по всей округе. Всего за пару месяцев чистое поле в поселке Останкино превратилось в настоящую свалку. Местные жители уверены - сброс отходов на этих землях вне закона.

"Назначение у них - для строения складских, производственных объектов. Здесь раньше была низина в советское время. И эту низину собственники решили выровнять вот таким образом", - рассказал Алексей Житков, староста поселка при совхозе Останкино.

Выровняли - да так, что повредили канализационную систему. Стоки нечистот смешались с мусором и хлынули в ближайшее русло реки, которое тоже оказалось под завалом.

Как могла появиться незаконная свалка - не знают даже владельцы участков. Говорят, обеспокоены проблемой и готовы за свой счет решить вопрос с канализацией. Жители при этом уверены, что отходы появились на данной территории неспроста. Вывозить и тем более перерабатывать огромное количество мусора нарушителям не выгодно, куда проще и дешевле сделать свалку поблизости.

Сегодня пройти по территории бывшего совхоза без резиновых сапог - задача не из простых. Ноги увязают не только в грязи, но и в мусоре. Судя по свежим следам от строительной техники, он завозится сюда на регулярной основе. И тому есть подтверждение. Чтобы поймать нарушителей с поличным, активистам даже пришлось устраивать настоящую засаду.

"Были отобраны пробы на земельном участке. Сейчас ожидаются пробы для расчета ущерба. Потом все эти материалы будут направлены в УВД Дмитровского района для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сообщили в местном Минэкологии.

И пока все пытаются найти виновных, мусорные отходы продолжают загрязнять земли водного фонда. Активисты надеются, что с привлечением внимания к проблеме свалка хотя бы перестанет увеличиваться в размерах. 

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Свалка
Свалка
Свалка
Свалка
Свалка
Свалка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.