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В Склифе разработали уникальный способ пересадки поджелудочной железы

15:10
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Раньше для пациентов с диабетом первого типа такая трансплантация часто оказывалась невозможной

В возрасте пяти лет Наталье Мусатовой поставили диагноз - диабет. И каждый день был для ее организма испытанием, но однажды все словно вышло из-под контроля. Почки оказались на грани отказа. Чтобы спасти Наталью, 9 лет назад ей провели операцию по пересадке поджелудочной железы. Новый орган начал вырабатывать достаточное количество инсулина и регулировать уровень сахара в крови. Женщине повезло: донора c нужными параметрами нашли быстро. Но удача улыбается не всем. Из-за особенностей строения некоторым пациентам не могли пересадить орган даже при наличии донора. Теперь разработка трансплантологов из НИИ Склифосовского стала настоящим прорывом в лечении. Благодаря новой методике все больше пациентов получают шанс на жизнь без диабета.

"В чем суть открытия: особенности кровоснабжения поджелудочной железы. Удалось доказать, что достаточно одного сосуда для снабжения всей поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Получилось практически сразу использовать полученные данные в трансплантации поджелудочной железы", - отметил Михаил Рогаль, заместитель директора по научной деятельности НИИ имени Склифосовского.

Уникальная операция - это крайняя мера, к ней прибегают только в работе с пациентами с осложнениями. Однако врачи отмечают, что разницы в качестве между методиками нет, в обоих случаях орган одинаково хорошо справляется со своей задачей.

"Бывают ситуации анатомически, когда выполнить данную методику невозможно, и в связи с эти мы пришли к выводу, что достаточно выполнить анастомоз между селезеночной артерией и получить адекватный органный кровоток, который не будет влиять на функцию поджелудочной панкреатодуоденального комплекса", - объяснил заведующий научным отделением трансплантации почки и поджелудочной железы НИИ Склифосовского Аслан Балкаров. 

Начиная с 2021 года, в НИИ Склифосовского уже провели 10 таких операций. Каждая из них принесла новую надежду для пациентов с диабетом первого типа. Они получили медицинскую помощь, которая открыла им двери в полноценную, здоровую жизнь. 

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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