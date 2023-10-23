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Змею, найденную в московской квартире, отправили на передержку

15:11
  • понедельник
  • 23 октября 2023

Это - молодой маисовый полоз

Змею, которую москвичка нашла у себя в квартире во время уборки, привезли в Центр передержки Департамента природопользования.

Это - молодой маисовый полоз. Для человека не опасен, в быту неприхотлив. Мыши - его главная еда. Если правильно кормить, вырастет еще втрое. Москвичи любят заводить такую экзотику, правда, интерес нередко сменяется безразличием. В итоге змея просто сбегает от хозяина. Что, собственно, и произошло с этим полозом, который притаился под диваном в одной из московских квартир.

Поскольку настоящие владельцы так и не объявились, найденное животное, скорее всего, отправят в зоопарк. Как и многих с похожей историей.

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