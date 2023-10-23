В Омской области выясняют обстоятельства избиения 15-летней девочки в детском доме

Расправу учинила одна из воспитанниц, а другие подростки снимали все на видео

В спальне мальчики и девочки стайкой окружили сидящую на кровати ровесницу. Одну за другой она получает звонкие пощечины от той, что постарше. Звать на помощь никто из детей не спешит. Они спокойно наблюдают, снимая происходящее на мобильные телефоны. Удары наотмашь снова и снова. Приходятся по щекам, по носу. Они такой силы, что могут оставить шрамы и синяки. Повод для расправы формальный - опоздала на ужин.

Но это явно предлог. Обидчица называет имя мальчика, к которому, скорее всего, приревновала. После физической расправы провинившейся придумывается задание - идти мыть туалеты. Запуганная девочка соглашается. Один из очевидцев подтверждает - подобная практика в порядке вещей. Тряпки нет. Ее предлагают поискать и головой почти окунают девочку в унитаз. После того, как отмыты все унитазы в женской уборной, ей велят переместиться в туалет для мальчиков. (

Сколько продолжалось издевательство, сказать сложно. Пока воспитанники творили самосуд, никто из воспитателей так и не появился. Потому расправа продолжилась. Опять же - под прицелами камер мобильных телефонов.

Место действие - учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в селе Большие Уки. Девочка, устроившая расправу, как стало известно позже, староста группы, ранее судимая за кражу. Ее жертве - 15. Она новенькая, раньше жила в приемной семье. Появившимся в Сети видео заинтересовался Следственный комитет. Специалисты выехали на место, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" в отношении работников детского учреждения. Прокуратура Омской области взяла на контроль ход расследования.

"Кроме того, в настоящее время прокуратура Большеуковского района Омской области совместно с региональным Министерством образования проводится проверка деятельности указанного учреждения на предмет обеспечения безопасных условия проживания воспитанников", - уточнили в прокуратуре.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Истязание". Также следователям предстоит проверить, был ли случай избиения несовершеннолетнего единичным. Изымаются все видеоматериалы учреждения, допрашиваются участники конфликта. Сейчас в Большеуковском доме детства работают психологи. Губернатор области поручил проверить все детдома региона.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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