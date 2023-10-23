Кремль согласился с Байденом в необходимости нового миропорядка

Но США не будут его центром

В Кремле согласны с необходимостью установления нового миропорядка, однако не согласны, что его должны построить США. Такое заявление сделал в понедельник, 23 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля заявил, что "это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны" с высказываниями президента Соединенных Штатов Джо Байдена, поскольку в самом деле "мир нуждается в новом миропорядке, основанном на совсем других принципах".

Однако с фразой Байдена о том, что "США способны построить такой порядок", Кремль не согласен, поскольку при этом речь идет про "американоцентричный миропорядок, мир, который крутится вокруг США", но "так больше не будет", цитирует Пескова "Интерфакс".

Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркнул необходимость построения многополярного миропорядка. Особенно сейчас, в эпоху бурного развития цифровых валют и финансовых активов, новых платежных сервисов и моделей денежных расчётов. В этих условиях особенно важно международное сотрудничество и уважительное отношение к интересам партнеров.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев отмечал, что Россия стала центром притяжения для всех, кто готов противостоять паразитизму Запада, поскольку мы предлагаем альтернативный путь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"