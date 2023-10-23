Глава Кабардино-Балкарии доложил Путину о ситуации в регионе

Растут финансовые показатели, промышленное и сельхозпроизводство

Владимир Путин принял в Кремле главу Кабардино-Балкарии. Казбек Коков доложил президенту о социально-экономическом развитии региона и реализации национальных проектов.

В республике растут финансовые показатели, промышленное и сельхозпроизводство. Активно развивается сфера туризма. Реализуют важные социальные проекты: строят новые школы, детские сады, культурные и спортивные центры, постепенно снижается уровень бедности. На особом контроле региональной администрации - помощь семьям военных, участвующих в спецоперации.

"Вот вы сказали про школы, про детские сады - там действительно многое делается, особенно в столице. Но все-таки мест в детских садах пока не хватает. И, конечно, по республике в целом еще есть над чем работать с точки зрения состояния этих учреждений. Поэтому прошу обратить на это внимание. Как и на амбулаторно-поликлиническую сеть", - отметил глава государства.

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